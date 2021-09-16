阿富汗中央銀行今天表示，塔利班從前政府官員家中查扣超過1200萬美元（約新台幣3.4億元）現金和黃金，目前已經交出。塔利班接掌阿富汗後，國庫嚴重空虛。

法新社報導，央行發表聲明說，塔利班戰士交出從前政府官員家中查扣的1230萬美元現金和黃金，其中很大一部分是在前副總統沙雷（Amrullah Saleh）家中所查獲。

聲明說：「追回的錢來自高階官員以及一些將現金和黃金留在人員家中的國家安全機構。然而仍不知道存放這些錢的目的是什麼。」

目前大多數政府人員尚未重返工作崗位，而且在許多情況下已欠薪好幾個月，數百萬人難以維持生計。

即使在銀行裡有存款的人也在苦苦掙扎，因為分行限制每週取款200美元（約新台幣5540元），要提款的人不得不排隊數小時。

雖然國外匯款已經恢復，但等待來自西聯（Western Union）和速匯金（MoneyGram）等國際連鎖銀行匯款的客戶今天抱怨說，他們去的分行已沒有現金。

拉希姆（Abdul Rahim）是前阿富汗軍隊一名被遣散的士兵， 他從法雅布省（Faryab）跋涉了近1000公里來到首都，試圖取回欠薪。

他今天告訴法新社：「各省銀行分行都關門了。在喀布爾，成千上萬的人排隊領錢。我過去3天去了多家銀行，就是拿不到錢。」