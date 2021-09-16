嘻哈歌手妮姬米娜一則關於疫苗副作用的推文引發軒然大波，她在文中暗示友人打完疫苗睪丸腫大、性無能，白宮今天表示願意安排一名醫師與她通電話，回答疫苗相關問題。

法新社報導，推特擁有2260萬追隨者的妮姬米娜（Nicki Minaj）在推文提到一個在千里達（Trinidad）的表親不會去打疫苗，因為一個朋友打了疫苗之後睪丸腫大、性無能。她隨後獲邀前往白宮，並表示已接受邀請。

但一名白宮官員告訴多家美國媒體，只有向妮姬米娜提出通電話的請求。

這名官員說：「我們請妮姬米娜與一名我們的醫師通電話，回答她對於有關疫苗安全性和效力的疑問，我們也有提供其他人這樣的服務。」

獲葛萊美獎提名的妮姬米娜13日發文表示，她無法出席在紐約舉辦的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），因為該活動規定與會嘉賓必須接種疫苗，她說只有在「做足了研究」之後才會考慮打疫苗，引起網友熱烈討論。

她說在千里達表親的朋友打了疫苗之後睪丸腫大，此說法引起千里達衛生部長狄亞辛格（Terrence Deyalsingh）駁斥。

狄亞辛格在記者會上表示：「我們昨天沒有即時回應妮姬米娜的其中一個理由是，我們必須查證和確認這則訊息的真偽。不幸的是，我們昨天花太多時間追查這個假消息。」

英國和美國衛生官員也都對此說法予以譴責。專家表示，沒有證據證明疫苗會對生育能力或男性生殖器官造成影響。