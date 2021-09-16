新光金(2888)子公司新光人壽近年運用數位科技提升保險服務，自開辦「eDDA電子化授權保險費扣款服務」後，線上即時授權的使用量逐年倍增，因考量部份民眾仍習慣以傳統填寫紙本方式申辦自動轉帳扣繳服務，今年9月再度領先同業，與新光銀行開辦「轉帳授權影像核印服務」，以「AI影像辨識自動核印」技術，快速辦理紙本件新光銀行帳戶轉帳扣繳保險費服務，將節省以往帳戶印鑑核對作業冗長流程。

新壽表示，以往民眾以填寫紙本方式申辦保險費自動扣繳服務時，因紙本需要往返保險公司及銀行執行紙本申請書帳戶印鑑核對作業，約6～14個工作天才可得知核印結果，若發生印鑑錯誤、銀行帳號或身分證號碼填錯等情事時，則工作天數會再延長。「轉帳授權影像核印服務」上線後，保戶以紙本申請新光銀行帳戶扣繳保險費，經新壽全國各客戶服務櫃台受理後，運用「影像掃描傳送」及「AI影像辨識自動核印」數位科技，新光銀行即可於24～32小時內完成帳戶印鑑核對作業，大幅提升保戶申辦保險費自動轉帳扣繳的服務效率。