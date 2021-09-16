港支聯會：應警方要求 今晚移除網站和FB等電子平台訊息 17:252021/09/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港支聯會在Facebook發布，支聯會將於今（16日）晚上10時移除支聯會網站、facebook及其他指定電子平台訊息。（示意圖／東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港支聯會在Facebook發布，支聯會將於今（16日）晚上10時移除支聯會網站、facebook及其他指定電子平台訊息。 支聯會稱，該會、7名常委及公司秘書於9月10日接獲警務處處長信件，表示警務處根據《香港國安法》第43條《實施細則》附表4第7(2)條規定，要求支聯會於接獲有關通知的7天內移除指定的電子平台訊息。支聯會表示，由即日起將透過新的網路電子平台發布訊息。 巴西總統堅決不打疫苗 可能被禁足聯合國大會 智成電子開發「智慧延長線」 遠端關電更安心 #支聯會 #電子 #訊息 #平台 #移除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 E奶網紅情報手法「死轉手」賣大麻 買家查Google 地圖取貨 11:052021/09/15 社會 防外來勢力干政 星國將嚴管網路 04:102021/09/15 話題觀察 陸委會主委邱太三：兩岸不適合再緊繃下去 04:102021/09/16 財經要聞 朱立倫競選廣告 公布致黨員公開信強打團結、領導力 12:342021/09/16 政治 北市就服處媒合793個工作機會 均薪33K、最高100K 13:272021/09/16 財經 勞工局辦外送員課程卻未通知工會 中市議員與工會要求加強合作 15:242021/09/15 生活 《時來運轉》運彩報報－本週CS：GO賽事推薦 鎖定運彩大小博獎金 11:302021/09/16 體育 四川瀘縣規模6.0強震已致2死60傷 轉移安置6904人 09:582021/09/16 兩岸 香港支聯會12成員被控非法集結案宣判 副主席判刑10個月 15:322021/09/15 兩岸 法人看i13：沒驚喜 「靜待首周末預購數」 04:102021/09/16 財經要聞 邱太三：兩岸有必要重啟對話 04:102021/09/16 產業財經 兩岸熱門新聞 神舟十二號載人飛船 今撤離太空站組合體 - 兩岸 陸艦駛入美海域 美防衛專家：以拒絕戰略遏制北京 保衛台灣是關鍵 - 政經 英禁中國大使入國會 陸外交部：將做必要反應 - 兩岸 - 旺報 陸深耕非洲又一招！首趟湘粵非鐵海聯運班列開行 - 兩岸 史話》去中國化的操作──斯卡羅史觀爭議（三） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。