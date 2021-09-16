香港支聯會在Facebook發布，支聯會將於今（16日）晚上10時移除支聯會網站、facebook及其他指定電子平台訊息。

支聯會稱，該會、7名常委及公司秘書於9月10日接獲警務處處長信件，表示警務處根據《香港國安法》第43條《實施細則》附表4第7(2)條規定，要求支聯會於接獲有關通知的7天內移除指定的電子平台訊息。支聯會表示，由即日起將透過新的網路電子平台發布訊息。