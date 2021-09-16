苗栗縣副縣長鄧桂菊在「節電小教室」親自示範節電小撇步。「苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動節電工作，深入縣內各校園，今年規劃在縣內32所國中、小學進行節電教育宣導，課程中有許多節電小常識與認識節能商品等相關題材，以寓教於樂的方式讓小朋友了解節電的重要性。16日上午，首場「節電小教室」在頭份蟠桃國小舉辦，由副縣長鄧桂菊帶領著學校師生一同學習，落實節電新生活。

在「即電小教室」中，鄧桂菊為大家示範節電妙招，過程中運用簡單、有趣的方式，提升小朋友對節電議題的認知與理念。在課程後段並安排有獎徵答與小朋友同樂，並設計學習單鼓勵學童針對節電議題進行思考，落實節電向下扎根教育計劃，將校園教育作為苗栗推動節電的基礎，從小培養節電意識，並呼籲小朋友們將學習經驗帶回家庭中，與家人身體力行落實節電新生活。

工商發展處處長詹彩蘋表示，縣府自2010年起持續推動節電工作，連續6年榮獲經濟部節電績優縣市佳績，而這次宣導活動也是依學齡高低，訂製適宜的課程內容，避免枯燥單調式的教條宣導，將課本中學不到的節電概念，以多元方式呈現，成功讓每一位學童在心中種下一顆愛護地球的種子，也讓所有參與者都能滿載而歸。