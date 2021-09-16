民進黨立委陳亭妃在戲劇中軋一角，飾演媽祖。（陳亭妃辦公室提供）

民視《新台灣奇案》劇組日前在台南舉行開鏡儀式，民進黨立委陳亭妃也參與戲劇演出，選在台南祀典大天后宮內扮演「媽祖」角色，引爆話題。網友紛紛在陳亭妃臉書留言追問：「欸欸欸 媽祖是中國神啊？你怎可以舔中賣台」、「裝什麼中國神你」；不過也有讚聲：「妳演媽祖好美~還不錯 加油」。

新台灣奇案劇組第二單元《思想起》演述流行於中國東南沿海的海神信仰《媽祖》故事，扮演媽祖角色驚傳是立委陳亭妃，她在劇中的神明形象造型也首度在媒體曝光，陳亭妃身穿金黃色神衣搭配鳳冠霞披、手持玉如意。

陳亭妃受訪表示，新台灣奇案第二單元共有12集，媽祖角色戲份在全劇不算重，但由於立法院將於明（17）日開議，陳亭妃將趕緊拚完前4集戲份。她表示，初次體驗拍戲，因習慣面對鏡頭也不覺背台詞難，吃NG狀況不多，拍片順利。

陳亭妃在戲劇中軋一角扮演媽祖，可能有置入性行銷疑慮，陳亭妃事前發文向NCC確認，只要有在播送前後揭露訊息，即符合「廣電法」等法律之規定。不過，陳亭妃「逢中必反」慣性，網友對陳亭妃扮演「媽祖」角色提出質疑，有人在其臉書追問：「欸欸欸 媽祖是中國神啊？你怎可以舔中賣台」、「裝什麼中國神你」、「連神明也扯進政治，辛苦你們了。」、「媽祖不會把所有問題都說是國民黨的錯」、