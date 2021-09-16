恆春、車城的「小黃公車」6條路線在16日開通，營運初期只要銅板價10元，持社福卡更享有免費。（謝佳潾攝）

恆春、車城的「小黃公車」6條路線在16日開通，營運初期只要銅板價10元，持社福卡更享有免費。（謝佳潾攝）

恆春、車城的「小黃公車」6條路線在16日開通，營運初期只要銅板價10元，持社福卡更享有免費。（謝佳潾攝）

屏東導入無障礙計程車服務的「小黃公車」路網愈織愈密，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮等13條路線通車後，恆春、車城的6條路線也在16日開通，營運初期只要銅板價10元，持社福卡更享免費，將藉此提升長輩及偏鄉民眾的生活便利性。

屏東縣長潘孟安指出，偏鄉地區長期交通不便，縣府為推動交通改革，在層級公車路網架構下於市郊區導入「小黃公車」服務，以公車化的計程車的形式，透過高機動性滿足偏鄉民眾及高齡者採買、就醫、就學、洽公等日常需求。

他說，2018年小黃公車服務在屏東市開始推動，經持續滾動檢討、改善識別及積極宣傳後，去年共計服務7788人次，較前一年度成長4倍，因此今年1月又將服務拓展至潮州鎮、東港鎮，而後雖遇疫情但營運不停擺，貼心服務大獲好評。

為此，縣府打鐵趁熱，在持續勘查路線及整備車輛下，小黃公車終於駛進恆春半島，恆春、車城的6條小黃公車路線正式通車，而新購的6輛無障礙計程車，也將與既有的小黃公車混合調度，屏東市配置2輛、東港鎮1輛、潮州鎮1輛及恆春鎮2輛，除優先提供小黃公車預約使用外，在有額外運能情形下，也可提供身障民眾預約使用。

縣府表示，恆春、車城的6條路線有716茄湖線、717平寮線、718樹林線、719水泉線、720社萬線、721溫泉線，每周一至周五往返10班次，週六往返6班次，搭乘一次僅需銅板價10元，持社福卡則免費。

自恆春、車城的小黃公車通車後，目前屏東累積有35輛車行駛19條路線，達成「一心三核」有小黃公車的階段目標，縣府說，未來將持續滾動檢討，將小黃公車服務擴及至所有鄉鎮。