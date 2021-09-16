許多人會透過節食的方式減肥，減少吃進身體的熱量，或吃水煮的食物、不吃澱粉等，但這種方式會讓人處於飢餓狀態，讓人難以堅持，近日知識型YouTuber「77老大」分享6招減肥秘訣，不用餓肚子也能減肥，若覺得無法做完6招，只要堅持做其中3至4招，2週後也能瘦2、3公斤。

1.餐前1顆蘋果＋1杯水

有些人一餐會吃很多，想要減肥根本是天方夜譚，因此可以嘗試在餐前先吃1顆蘋果，及喝300c.c.的水，因為蘋果的熱量不高，且含有水溶性膳食纖維，能增加飽足感，再者還必須搭配水喝，因為蘋果含有會吸附腸道水分的果膠，若單吃蘋果反而可能會造成便秘，加喝1杯水則能幫助排便。

2.把一半的肉換成魚類

有些人愛吃肉，這也成為肥胖主因，因此想要減重的人，可以嘗試減少一周肉的份量，將一半換成魚類，例如可換成鮭魚、鮪魚、沙丁魚及石斑魚，因為以同重量來說，這些魚的熱量相對較低，此外，魚肉還富含Omega-3、DHA及EPA等，可降血脂、降膽固醇、降身體發炎，不過千萬不要選肥滋滋的秋刀魚或塗滿醬汁的鰻魚。

3.白米換成糙米、白麵換成蕎麥麵

雖然現今流行生酮減肥法，但要亞洲人不吃澱粉，實在是非常不容易，「77老大」認為，減肥仍應該保有人性，假若無法徹底戒掉澱粉，不如減少澱粉的量，或是能將白米換成糙米或五穀米、白麵換成蕎麥麵，雖然糙米熱量不比白米少，但它的纖維含量是白米的6倍，所以讓人容易感到有飽足感，還能促進新陳代謝、穩定血糖。

4.爛零食換成好零食

不少上班族會吃下午茶，其中雞排、喝珍奶可說是禁忌，因此想要解饞可以準備切好的水果丁，並將其加進蜂蜜水、氣泡水裡，製作成水果飲料，不僅低熱量且高纖維，若是覺得沒有飽足感，可以吃海苔、毛豆或低卡冰淇淋取代，如果想吃鹹的零嘴，可以嘗試自製涼拌小黃瓜、豆腐或蒟蒻等。

5.穴道按摩

在吃飯前，可以將手指按壓耳朵的穴位「飢點」（位於耳垂上，靠近耳洞出口處），按摩5分鐘能有抑制食慾的效果。

6.降低糖分

英國及比利時研究指出，一天攝取40克糖分，會使身體分泌出更多的飢餓素，加速胃部排空食物的速度，因此降低糖份的攝取，可說是非常重要，不過要愛吃糖的人一下不吃甜食，對他們來說宛如地獄，因此必須逐步減少，例如原本珍奶喝全糖，可以先改7分糖，或是吃蛋糕時，將甜食切成小塊，不要一次吃進一整塊。