新黨台北市議員李慶元16日質詢時，要求北市府說明大巨蛋案，目前與遠雄協商的進度，台北市副市長黃珊珊表示，已跟遠雄討論大巨蛋案的營運權利金及超額權利金，營運權利金要以營業額為比例，雙方仍在討論，預計年底前完成談判，她也允諾會堅持市府立場。

台北市長柯文哲今日下午赴議會進行施政報告，但李慶元質疑，厚厚一本的施政報告中，竟找不到大巨蛋三個字，僅有簡報有出現短短一行字，說明今年底主體工程會完成，但何時啟用卻還是個迷，媒體也報導說大巨蛋將會在柯卸任前啟用，他要求北市府應對此說個分明。

柯文哲首先表示，「不能問我他什麼時候考試及格，他應該要認真讀書、他要來考試啊」，因此北市府不能和遠雄說何時能用，因為大巨蛋案就是依標準程序執行，該完工、該通過的部分先處理，才能申請使用執照，但在未重談契約前不會核發，因使照是最後一關，他會守住。

針對目前與遠雄的談判進度，黃珊珊補充表示，現已聘請財務顧問公司提出相關方案，8月23日已和遠雄初步協商，13日也有舉行協調會，但因雙方對內容有不同意見，接下來將持續協商，會在年底前完成談判。

李慶元再追問，北市和遠雄最沒共識之處是哪點？黃回應，主要是營運權利金和超額權利金這2塊，營運權利金應以營業額為比例，但雙方有不同意見將繼續協商，至於超額權利金百分比部分，她也要求必須訂在社會可接受範圍，協商過程也會堅持市府立場。