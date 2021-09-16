Gogoro Inc.與Poema Global Holdings Corp.宣布達成最終併購協議，正式合併完成後Gogoro為存續公司，公司名稱仍維持Gogoro Inc.並以股票代碼「GGR」在美國納斯達克上市。合併後的公司將專注於加速Gogoro多元業務的全球擴張，包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。

Gogoro電池交換生態系統是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案，自2015年開始銷售至今，已累計創造營收超過10億美元（約新台幣300億元），並取得超過41萬個電池交換合約用戶。

Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森表示：「Gogoro 正在改變人們使用和分享便攜式能源的方式，從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。自2015年推出以來，使用Gogoro電池交換服務的車輛已經積累2.1億顆的電池交換、總行駛里程超過39.1億公里、並節省了近3.2億公斤的二氧化碳。除了已宣布與雅迪和大長江一起拓展中國大陸市場，並與Hero MotoCorp並肩前進印度市場。」

陸學森表示：「世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行，城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術，但他們面臨的最大挑戰之一是：從傳統的個人交通系統過渡到更加聰明和永續的移動解決方案。憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從超過 5 億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。」

作為其成長策略的一環，Gogoro攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江，預計在2021年底於中國大陸推出電池交換服務。公司也已宣布與Hero MotoCorp成立合資公司，在印度建立電池交換生態系統。此外，Gogoro亦與兩輪移動領域的領導品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴 eReady 與中華eMOVING等，建立長久的合作夥伴關係。

Poema Global執行長Homer Sun認為：「我們相信Gogoro發展的技術差異，結合國際頂尖夥伴的融洽合作，會在世界兩個最大的兩輪車市場，推動不可小覷的成長力道。我們致力於與 Gogoro 優秀的管理團隊合作，支持他們的國際市場拓展計畫，並幫助他們成為一間納斯達克的上市公司。」

這項併購將以Gogoro企業價值為23.5億美元（約合新台幣650.5億元）完成合併。通過本次合併，Gogoro預期籌募超過5.5億美元（合新台幣152.2億元）的資金，其中包含超過2.5億美元（新台幣69.2億元）超額認購的私募增資（PIPE）以及Poema Global持有的信託資金3.45億美元（合新台幣95.5億元）。本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。Gogoro的現有股東在合併完成後將維持持股，並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。