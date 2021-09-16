台北一名張姓女會計，離職後突然接到前公司老闆的通知，請她回公司拿中秋禮盒，沒想到回公司後，卻被前老闆「算舊帳」，新來的會計發現張女任職的最後7年作假帳，總共A走公司超過1千萬元，張女認罪後與前老闆和解，先賠350萬元，餘款按月攤還，刑事部分被台北地院依業務侵占罪，判刑1年8年，緩刑5年。

台北地檢署調查，張女從2006年2月起，到1家代理美國寵物食品公司任職會計，由於全公司只有她一名會計，沒人知道收款明細帳款被她做手腳。張女2014年11月離職，老闆陸續找了2個會計小姐分擔工作，因為工作量沒那麼大，就有機會核對公司帳目。

結果發現張女任職期間，有幾年帳目一直無法打平，經核對後發現，張女工作的最後7年，每年都有現金收入不見，金額從2009年短少28萬元，逐年暴增到張女2014年離職的353萬元，總計7年共缺了1千萬餘元。

公司老闆2019年得知查帳結果，便以贈送中秋禮盒名義，請張女回公司一趟，再攤出帳本與張女詳談，張女當下坦承因為姐姐有需要，才會挪用公司款項，被起訴後與前老闆和解，先還350萬元，其餘金額按月歸還，每月還11萬元。此外，台北地院依業務侵占罪，將她判刑1年8年，緩刑5年。

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