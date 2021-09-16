今天（16日）是已故舞蹈家羅曼菲66歲冥誕，Google首頁今日的搜尋主題特別放上她的畫像，懷念她美麗的身影和藝術成就。（摘自Google首頁）

今天（16日）是已故舞蹈家羅曼菲66歲冥誕，Google的搜尋主題特別放上她的畫像，懷念她美麗的身影和藝術成就。羅曼菲的老友、舞蹈家張曉雄表示，大家從來沒有停止對她的想念，「曼菲最令人懷念的就是她的爽朗、大度、大器和胸懷，還有藝術成就。」

張曉雄表示，羅曼菲留給舞蹈界三大遺產，「一是她作為舞者，把表演拉到一個高度，讓人認識舞者不單單只是呈現編舞家的舞蹈內容，還有作為表演者的尊嚴和高度；作為編舞家，她是一名入世的編舞家，關注都市裡人們的現實生活，反映當下的生命狀態，展現她對世界的關懷，這為編舞內容起了一個重要的轉折和示範作用。」

張曉雄在1996年受到羅曼菲邀請來台，因而有機會和台灣學生分享他對各種舞蹈風格技巧的整合方法。張曉雄認為，羅曼菲作為教育家，提攜年輕人，創造機會，「她把所有的熱情都投注在教育和培育事業上，這些都是她留下來很大的遺產。」

國家文藝獎得主何曉玫是羅曼菲的學生、學妹和合作夥伴，她表示在就讀國立藝術學院（現北藝大）舞蹈系二年級時，當時來了一名年輕美麗的老師，就是羅曼菲，「那時候學校還在蘆洲，老師漂亮、自信，就是舞者的模樣，她和我們可以自在聊天，不太像是老師，很親切。」

何曉玫表示，羅曼菲帶她看見「自信」，「在那個時代，當時的社會氛圍，作為一名女性舞者，我們沒有偶像可以觀摩，但曼菲老師的出現，讓我們有一個偶像可以追尋，她對事情永懷希望和勇氣，打破我們這群學舞孩子對跳舞的刻板印象，讓我知道，原來作一名舞者，除了與人合作跳舞，還可以是一名獨立的舞者，能自信展現自己的特質，是她帶我們看見這樣的風采。」