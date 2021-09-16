第21屆亞洲男子排球錦標賽8強複賽，16日中華隊3比1先力退巴基斯坦，下午看伊朗直落三解決韓國，中華與伊朗率先以2勝攻佔分組前二，確定攜手晉級4強，這也是中華隊相隔24年重返男排亞錦賽4強。

本屆男排亞錦賽在日本千葉舉辦，共16支隊伍競爭，前兩名可獲得明年世界錦標賽參賽資格，預賽中華隊和哈薩克、沙烏地阿拉伯及韓國同組，並以3戰全勝、分組第1晉級8強複賽，8強同樣是分組循環賽，中華隊與韓國、巴基斯坦跟伊朗同組，因為預賽對戰成績保留，預賽擊敗過韓國的中華隊帶著1勝優勢面對8強複賽，另一組為東道主日本、卡達、澳洲和中國大陸，8強複賽兩組的分組前2晉級4強。

8強賽中華隊16日先對上巴基斯坦，雙方過去在2003年、2005年及2019年交手過，前兩次中華隊吞敗，2019年亞錦賽以3比2局數險勝，這次中華隊以25：20、22：25、25：23、25：22再度收下勝利，加上下午伊朗25比19、25比18、25比20擊退韓國，中華和伊朗在8強複賽率先以2勝出線4強。

中華隊過去在男排亞錦賽最佳名次是1983、1997年第4名，暌違24年再度殺進亞錦賽4強，明天下午2點8強最後一戰挑戰伊朗，爭取F組第1，韓國與巴基斯坦因為已經各是2敗在身，而中華隊都擊敗過這兩隊，因此韓國、巴基斯坦提前無緣前進4強。