莫德納疫苗短缺，指揮中心規劃莫德那混打高端。藍委賴士葆今天表示，民眾致電指揮中心無處宣洩憤怒，就打到民代辦公室罵翻天，痛批政府「謀財害命」、「詐騙集團」，然後悲傷無助地面對要被迫施打高端的恐懼，表面上民眾有選擇疫苗的權利，實際上由於莫德納到貨率低，將來混打高端的決策上場，民眾感覺被迫又被騙。

賴士葆說，最新消息有108萬劑莫德納疫苗和64萬劑AZ疫苗即將抵台，對於炸鍋的莫粉是一件緩解焦慮的好消息，雖然343萬接種第1劑莫德納的民眾無法能夠全部雨露均霑，至少三分之一第1劑打莫德納的人焦慮解除，其餘的人會繼續陷入天人交戰中。

賴士葆表示，這幾天指揮中心說台大將啟動220位打完第1劑莫德納的民眾，第2劑混打高端的試驗，陳時中說，國外沒有莫德納混打次單位蛋白質疫苗的案例，但不見得國外有做才能做，不然台灣永遠沒有辦法走在最前面。

賴士葆指出，陳時中的論述讓民眾更加驚慌，由於高端被政治力介入，取得EUA的過程也是開世界的先例，民眾都看在眼裡，這也是高端被詬病，無法得到多數民眾認可的原因。

賴士葆說，民眾認為高端就是政府一路護航到底的疫苗，沒有第3期試驗、沒有國際認可，卻被蔡政府並列為和國際認可的疫苗都是公費疫苗，民眾對高端的信心不足，以致聽到要混打高端就很崩潰。

賴士葆說，拜託陳時中不要再講未來2年會有8千劑疫苗可以打到第4劑，這是叫大家望梅止渴，民眾要的是眼前可以接種的第2劑。