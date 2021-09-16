南投縣長林明溱（左），表揚會考成績亮眼的旭光高中校長何光明（中）。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱（左），表揚會考成績亮眼的草屯國中校長黃美玲（中）。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣國中會考成績「增A減C」成效卓著，縣長林明溱16日表揚會考成績優異的旭光高中校長何光明、草屯國中校長黃美玲、宏仁國中校長李孟桂、名間國中校長燕裘麗，分別頒發10萬元獎勵金，並承諾提供教學及設備經費。

今年，南投縣國中會考成績減C有成，名間、旭光、宏仁、草屯4校4A、5A學生成長10到30％。林明溱表示，縣府推動「增A減C」計畫，希望校長務必用心教導學生，提高學生學習興趣；他也承諾，全縣169所學校在課後輔導，或其他部分需要經費，縣府都會全力支持，營造優質的教育環境。

教育處長陸正威指出，南投縣偏鄉學校比例偏高，會考成績屬待加強C的人數相對較多，縣府自2018年起推動「國中教育會考學校成績進步獎勵計畫」，以增A減C為目標，精進教師的課程能力及活化教學模式，增進學習成效，連續3年成功提升會考成績。

何光明表示，旭光高中屬於完全中學，學區從郊區到市區，學生生活環境差異大，因此學校採差異化補救教學，提升學業能力，並辦理英語、國文等學業競試，運用天文館、科學中心等資源，提供學生更多學習的機會，日起有功。

黃美玲指出，草屯國中學區大、學生多，分組教學有效益，學校針對C升B、B升A的學生，利用早自習時間辦理學習輔助班進行衝刺，加強學生的專注力，順利提升每位學生的成績。

燕裘麗表示，名間國中採勤教嚴管策略，老師犧牲很多時間，把陪伴學生當樂趣，是會考成績進步的主要的功臣，孩子只要敢問，老師都會樂於指導。

李孟桂說，宏仁國中秉持不放棄每位孩子的信念，採用多元教學讓孩子適性發展，由導師群共同研商策略，讓孩子認為自己被重視，在面對考試上為自己負責任，假日時針對有意願的孩子開班授課，在體能、藝文、技藝領域都有成長。