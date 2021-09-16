竹東分局前舞獅擺陣觸霉頭 警政署長怒：後面老大絕不放過

新竹縣警察局竹東分局昨（15）日發生陣頭「祝賀」分局長榮陞，涉嫌侮辱公署案，警政署長陳家欽今至新北市警察局慰勞同仁時表示，任何黑道有任何挑釁行為，絕對不會坐視不管，用行動展現警察的力量，滋事的及後面老大絕對嚴辦到底！
陳家欽今至新北市警局慰勞偵破竹聯幫明仁會槍擊案有功人員，陳家欽特別提到，昨日新竹縣警察局竹東分局發生陣頭團體舞獅擺陣誣蔑公署案件，亦是挑戰公權力的行為，除新竹縣警局已將相關滋事分子依侮辱公署移送法辦外，並已指示刑事局支援全力追查，揪出幕後指使者，依法嚴辦。
陳家欽強調，將用行動來展現執法的決心與態度，絕對不允許任何暴力、任何黑道，有任何挑釁行為，一點都不行，否則警察尊嚴掃地。敬告所有國人，我們一定捍衛公權力到底，絕對不會坐視挑戰公權力，會用行動證明一切。
陳家欽嚴正警告黑道分子，挑戰公權的後果就是絕對嚴辦到底，不只是滋事的，後面老大也不放過。
陳家欽也肯定新北市警局迅速偵破竹聯幫明仁會槍擊案，強勢逮捕嫌犯，展現執法決心及態度，壓制幫派氣焰，對同仁執法的決心與態度，他一定力挺到底！
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