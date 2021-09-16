16日，港股連4日收黑，累計共跌掉超過1,500點，除失守兩萬五大關，還創逾10個月新低點。恆生指數開高8點後馬上走跌，盤中一度重挫528點，低點為24,505點，最後收在24,667.85點，跌365.36點或1.46%。國企指數收8,805.8點，跌130.73點或1.46%。

恆大債務危機擴大，碧桂園收跌7.2%，華潤置地跌3.3%，龍湖集團跌3.6%，中國海外也跌2.4%。同時，中小型相關業者也中箭，綠城中國挫12.2%，富力地產跌11.8%，融創中國跌11.2%，世茂集團跌10.4%，雅居樂集團也跌8%。

物業管理也受到波及，碧桂園服務挫10.7%，是表現最差大型股。世茂服務挫13%，融創服務跌11.9%，金科服務跌10.1%，佳兆業美好跌近10%，雅生活服務也跌近9%。

恆大相關企業持續破底，恆大汽車跌11.3%，中國恆大挫6.4%再探底，恆大物業跌3.5%，恆騰網路也跌3%。

近日被中國大陸政府整頓的博弈類股續挫，金沙中國與永利澳門兩家美商再挫7.9%與4.7%，澳博跌3.9%，美高梅中國跌2.2%，新濠國際跌0.7%，銀河娛樂也跌0.1%。

科網族群方面，騰訊跌0.5%，阿里巴巴跌1.6%，小米集團跌2.3%，美團跌0.6%。金融股的港交所與友邦保險跌2.4%與2.1%，建設銀行跌0.3%，匯豐控股跌0.2%，中國平安則逆漲1.2%。

原油價格回升下，華油能源漲9.8%，宏華集團漲8.1%，百勤油服漲6%，海隆控股漲3.9%，巨濤海洋石油也漲1.8%。