電動機車新創公司Gogoro創辦人陸學森今日正式宣布，Gogoro將透過與公開交易之特殊目的收購公司 Poema Global Holdings Corp.合併，目標在明年第一季完成此併購案並在美國那斯達克上市。陸學森指出，通過本次併購，Gogoro 預計籌募超過5.5億美元（合新台幣152.2億元）的資金。

Gogoro已與Poema Global Holdings Corp.達成最終併購協議，雙方將以Gogoro的企業價值美金23.5億（合新台幣650.5億元）合併。交易完成後，合併的公司Gogoro Inc.將以新的股票代碼「GGR」在美國那斯達克（Nasdaq）上市。

Gogoro與公開交易之特殊目的收購公司（SPAC, Special Purpose Acquisition Company）Poema Global Holdings Corp. ，今天宣布達成最終併購協議，正式合併完成後Gogoro為存續公司，公司的名稱維持Gogoro Inc.。合併後的公司將專注於加速 Gogoro多元業務的全球擴張，包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。

通過本次併購，Gogoro預計籌募超過5.5億美元（合新台幣 152.2億元）的資金，其中包括超額認購的私募增資（PIPE, Private Investment in Public Equity）2.5億美元（合新台幣 69.2億元）與Peoma Global持有的信託資金3.45億美元（合新台幣 95.5億元）。

本次私募增資（PIPE）投資人包括策略夥伴鴻海科技集團及印尼最大的科技集團GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入以及現有的投資人如美國Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫（Temasek）與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。

募資取得款項將用於國際市場的商務拓展，持續深耕Gogoro領先的電池交換生態系統，研發智慧、永續的都會交通解決方案。目標在2022年第一季度完成此項併購暨私募增資上市交易。

Gogoro成立於2011年，在電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動車輛動力總成和車輛設計等多個面向，設計並建構出廣泛的創新產品組合。Gogoro成功地打造出全球最大與最聰明的電池交換平台，這個開放的電能補充生態系，幫助其夥伴發展各式都會移動產品和業務。

Gogoro創辦人陸學森今日表示，他於2011年發出願景打造電動車，採交換電池系統；2014年第一台原型出來；2015年1月正式發表。2015年3月全球體驗中心在台北開幕。六年以來，電動車占台灣機車比重由1%成長至10%。