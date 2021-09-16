由於第3季是手機相關產品旺季，穩懋(3105)8月合併營收為22.53億元，為今年單月新高，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準，由於新款iPhone 13僅有兩款Pro搭配LiDAR，美系外資保守看待穩懋，給予「建議賣出」評等，今天外資也賣超穩懋，不過穩懋逆勢收高。

進入傳統旺季，且蘋果iPhone開始拉貨，帶動穩懋手機PA及光電產品成長，加上基礎建設亦可望維持水準，穩懋8月合併營收攀升至22.53億元，年增2.69%，累計前8月合併營收為165.88億元，年成長1.58%。

穩懋預估，第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準；由於營收及產能利用率攀升，會比第2季好一些。

美系外資最新報告指出，新款iPhone 13系列手機僅有兩款Pro搭配LiDAR感測器，意謂市場對穩懋的VCSEL營收估計存在一些下行風險VCSEL，加上大陸經濟不景氣，維持穩懋「建議賣出」評等，目標價308元。