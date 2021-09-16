選高雄市長？柯文哲苦笑：什麼都要我去選 17:432021/09/16 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市議員林穎孟（右）16日質詢台北市長柯文哲（左）。（摘自北市議會直播╱張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前被傳出要選高雄市長，藉此帶動民眾黨明年九合一遍地開花的布局，北市議員林穎孟16日質詢，柯到底有沒有考慮要選高雄市長？柯否認「沒有啦，還有人說我要選桃園，什麼都要我選，消息也不是我放的！」 林穎孟質詢，北市在六都的「捷運系統支援感應信用卡」中，落後高雄2年，更落後世界7年，高雄表現最優，試問柯有要選高雄市長嗎？有沒有在考慮？ 柯答詢，沒有啦，還有人說他要選桃園，太多縣市了，什麼都要他去選，放消息也不是他放的。 柯文哲遭內政部追殺？民眾黨8字痛批民進黨 公宅說再槓內政部 柯文哲轟政府：帶頭說謊 法律相見！ #高雄市長 #柯文哲 #林穎孟 #質詢 #台北市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市府自購第3劑要買高端還科興？柯文哲：高端現在都免費用 16:412021/09/16 生活 拿沙茶醬烤肉？英文名稱曝光 網驚：長知識了 10:442021/09/16 生活 醫嘆雙標：昔談混打mRNA疫苗被罵 今見混打高端難波萬 00:132021/09/16 生活 竹竹合併因人設事？林智堅反擊：楊文科先說升格的 14:182021/09/16 政治 王世堅送柯文哲魔戒項鍊 嗆第2任無心市政、只想著當總統 14:412021/09/16 政治 林右昌稱從未聽過580億 柯文哲嗆：那叫他說明到底是多少錢！ 14:232021/09/16 政治 柯文哲拚2024總統大選將尋求支持 侯友宜回應了 15:442021/09/16 政治 死800多人 柯嗆就是跟陳時中有關 04:102021/09/16 焦點要聞 駁緩建公宅 柯嗆花敬群沒資格講 04:102021/09/16 生活新聞 為社宅爭議向內政部「全面開戰」 柯文哲怒批：要不要出來道歉 16:462021/09/16 政治 社子島開發案 柯文哲表態：主計畫、時程不變其他都可討論 15:282021/09/16 生活 政治熱門新聞 朱學恒送花酸謝志偉 蔡英文出手了？羅智強：真打到民進黨痛處 - 政治 新竹縣市合併最新民調出爐 他痛批林智堅：吃相究竟要多難看 - 政治 影／阿北火大跟中央拚了 柯宣布：北市五倍券「拿5000元回饋」 - 政治 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 2022高雄市長選戰 他點名藍軍2戰將「強中之強」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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