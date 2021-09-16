台北市長柯文哲日前被傳出要選高雄市長，藉此帶動民眾黨明年九合一遍地開花的布局，北市議員林穎孟16日質詢，柯到底有沒有考慮要選高雄市長？柯否認「沒有啦，還有人說我要選桃園，什麼都要我選，消息也不是我放的！」

林穎孟質詢，北市在六都的「捷運系統支援感應信用卡」中，落後高雄2年，更落後世界7年，高雄表現最優，試問柯有要選高雄市長嗎？有沒有在考慮？

柯答詢，沒有啦，還有人說他要選桃園，太多縣市了，什麼都要他去選，放消息也不是他放的。