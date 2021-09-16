嘉義縣警方接獲檢舉中埔鄉一處民宅疑有人聚賭，但現場查獲的5名男女強調沒有賭博，不過因值三級警戒防疫期間，涉及群聚，縣衛生局依《傳染病防治法》裁罰每人6萬元，5人都未繳納，行政執行署嘉義分署執行人員追查出3名義務人各先3000至3萬元罰鍰，其餘罰緩准予分期繳納。

法務部行政執行署嘉義分署表示，劉姓、蔡姓及黃姓等3位義務人在執行人員登門調查財產時，對違反三級警戒期間室內禁止5人以上群聚規定而被處罰鍰，多所抱怨，但強調他們沒有賭博。

該署執行人員也表示若有違規被罰鍰不繳者，將強力追查執行，絕不輕縱。經過勸導後，劉姓、蔡姓及黃姓3位義務人即先行繳納3000元至3萬元不等罰鍰，餘款申請每月3000至5000元不等分期繳納。

嘉義分署表示，另有2人查無財產、行蹤不明，該署將持續追查他們的住處、勞健保投資料、家庭經濟狀況，若經濟確有困難，會轉介至縣市政府社會處、慈善團體協助。

嘉義分署表示，行政執行署自今年8月17日起為期1個月，實施「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，該署受理本件嘉義縣群聚罰鍰案件後，立即迅速調查義務人所有財產，派員到每位義務人可能所在地點查扣財產勸諭繳納。

嘉義分署表示，雖然目前新冠肺炎疫情已降為二級警戒，該署會持續將防疫裁罰案件列為最優先強力執行的對象。