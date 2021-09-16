台中市選舉委員會今天舉辦第10屆立法委員陳柏惟罷免案，暨110年全國性公民投票投開票程序防疫模擬演練，中選會主任委員李進勇表示，依據中央流行疫情指揮中心防疫政策及指引，已訂定完善選務防疫計畫，採高規格選務防疫措施，讓投票人可以安心投票。

因新冠肺炎疫情影響，陳柏惟罷免案改於10月23日舉行投票、全國性公民投票則是改於12月18日舉行投票。台中市選舉委員會辦理防疫演練，現場實地演練投開票所場地消毒、動線規劃布置、投票人及選務人員安全防護等防疫措施，來自台中市29區區公所選務工作同仁出席觀摩。

李進勇表示，由於選務防疫要與地方政府防疫工作同步，所以中選會特別要求各地選委會務必與各地方政府包括衛生、民政、警政等單位密切合作，並辦理選務防疫模擬演練，全力辦好選務防疫工作，未來各地選委會也將陸續辦理投開票程序防疫模擬演練。

中選會指出，今年選務模擬演練將防疫工作列為重點項目，藉由實地的操作，模擬投票人至投票所領票、圈票、投票之程序、動線、防疫配合措施及開票、參觀開票防疫作業、投開票所事後環境消毒工作等，並針對投開票防疫作業突發狀況及其因應處理方式進行演練，讓選務人員更深刻地瞭解防疫的要求，確保選務防疫工作落實執行。

中選會強調，選務機關已做了充分規劃與周詳準備，營造安全的投票空間，請投票人安心投票，也請投票人前往投票所投票時，除了攜帶國民身分證、印章、投票通知單外，並請佩戴口罩，配合量測體溫、手部消毒，以及保持社交距離排隊投票。