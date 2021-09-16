新北市中和區民安街運動場使用率相當高，區公所今年斥資400餘萬元更新跑道，是全市首座PE纖維人工草皮跑道，但周圍僅有一個簡易的流動廁所相當不便，市議員金瑞龍2年前開始爭取，一度因經費及汙水管線問題卡關，最後順利增設景觀廁所，於今年7月完工、9月順利啟用。

金瑞龍說，前國防管理學院運動場位於中和區民安街，是員山地區民眾重要的運動熱點，無論是平日還是假日，運動場都是深得民眾喜愛，紛紛前往運動場進行休閒運動。但是，前國防管理學院運動場的如廁設備卻非常簡陋，缺少了正式乾淨的廁所，常常造成民眾的困擾。

金瑞龍為了讓民眾有乾淨舒適的如廁環境，在2019年12月新北市議會的第三屆第2次定期會中提案，為前國防管理學院運動場增設景觀廁所。這項提案也獲得市府大力支持。

金瑞龍說，案子在推動過程中，雖遇到經費及汙水接管等問題，相關問題最後圓滿解決。中和區公所經建課課長王怡翔表示，議員不只經費上給予協助，也幫忙與各相關單位協調，讓工程得以順利完成。

景觀廁所在今年7月16日完成驗收。新的廁所不只是乾淨整潔，廁所內的設備也非常齊全和完善。另外，也設置有供行動不便者使用的無障礙廁所。金瑞龍議員表示，受到疫情影響，廁所於9月開放使用，希望能提供民眾乾淨舒適的如廁環境，提升運動場的休憩品質。