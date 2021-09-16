台中市政府幫助市民安心即時上工，中秋節後再釋出600個職缺。（台中市政府提供）

台中市政府勞工局為協助受疫情影響的勞工紓解家計壓力，配合各學校開學、即將開辦的台中購物節，盤點各相關單位資源，釋出600個安心即時上工職缺，工作內容包括協助洽公民眾量測體溫、防疫物資整備、環境消毒、防疫宣導及相關文書處理等，媒合成功者最快這個月即可上工，力挺市民朋友度過經濟難關。

勞工局長張大春說，市府積極推動「紓困十方」，適度減緩疫情帶給企業及市民在就業及生活上的衝擊；勞工局所推動的安心即時上工計畫，已成功媒合超過2000人於市府各機關就業。

張大春指出，勞工局再與教育局、經發局、文化局及各區公所合作，再釋出超過600個防疫工作機會，將透過用人單位使用電話、視訊、書審等面試甄選作業後，媒合成功者最快這個月即可上工。

台中市就業服務處表示，市府也積極推動「輔導民間團體即時上工計畫」，包含大台中營造業職業工會、台中市農機代耕業職業工會等非營利團體等超過20個工作機會；另「安穩僱用2.0計畫」釋出包含矽品精密、台灣玻璃、明昌工業等在地企業工作機會超過500個，提供還沒上工的申請者有更多工作選擇。

曾在補教業擔任職員的張小姐說，因為補習班受疫情影響停業而收入遞減，所以打電話到就業服務處詢問相關補助，從就業服務處得知安心即時上工計畫就立刻報名，隔天就接到用人單位電話面試，並隔一週就立即上工，讓她感受到市府快速又貼心的優質服務。

就服處指出，張小姐後來在上工期間也接到就業服務處的訪視關懷電話知道許多企業徵才訊息，因安心即時上工是短期工作機會，為找到更穩定長久的工作，目前正準備參加9月份的徵才活動，希望可以找到合適穩定的工作，達到就業成功。

就業服務處強調，民眾如果想進一步瞭解安心即時上工計畫或安穩僱用2.0計畫等相關申請細節，詳情請至台中市就業服務處官網或電洽1999市民一碼通或撥打市府總機轉36200洽詢。