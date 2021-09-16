日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉將同時決定下任首相人選，自民黨幹事長代行野田聖子今天表態參選，加上已宣布參選的岸田文雄、高市早苗與河野太郎，共4人競逐。

自民黨總裁選舉預計9月17日公告、29日投開票，現任日本首相兼自民黨總裁菅義偉已表明不爭取連任，由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在國會的首相指名選舉被指名為新任首相。

繼自民黨前政調會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗及行政改革大臣河野太郎相繼宣布參選總裁後，野田聖子今天也宣布投入選戰。

日本放送協會（NHK）報導，參加總裁選舉必須要有20名推薦人，野田原本就有意參選，她尋求與自己同樣在黨內沒有派系的國會議員與女性議員支持，以及呼籲二階派、竹下派議員相挺等。

野田今天受訪時表示，她已找到參選總裁必要的20名推薦人，因此決定參選。

野田是眾議院岐阜第一選區選出的議員，已當選9屆，今年61歲，在前首相小淵惠三執政時期當過兩任郵政大臣，並曾任消費者行政大臣、總務大臣。

在自民黨內歷任總務會長等職務，去年9月菅義偉上任總裁後，擔任幹事長代行，協助幹事長二階俊博的職務。