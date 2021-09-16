中秋連假將至，行政院長蘇貞昌13日下令「鬆綁防疫管制」，台北市長柯文哲也表示，烤肉的重點是群聚不是烤肉；新北市長侯友宜14日表示，新北在公有區中秋節烤肉一律禁止、不准烤肉。對此，入口網站「Yahoo」就對「鬆綁防疫」做網路民調，有近68%的人表示「反對，疫情多變不宜鬆綁」。

Yahoo線上投票頁面。(圖/翻攝自 Yahoo投票網站)

行政院長蘇貞昌日前召開擴大防疫會議表示，國內疫情已趨平穩，多數地方政府連續多日零確診，建議指揮中心以防疫為前提，考量國人生活便利及生計，朝向人性化方向，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。

新北市長侯友宜14日表示，新北在公有區中秋節烤肉一律禁止、不准烤肉，至於私領域家庭室內烤肉，他原則上是不鼓勵、不支持的。(新聞局提供／戴上容新北傳真)

侯友宜14日被媒體提問，蘇貞昌建議鬆綁防疫規範，新北市是否考慮私領域的部分烤肉活動鬆綁？侯友宜表示，目前新北市的疫情在穩定當中，仍以疫情控制為最主要的方向，當然也要兼顧經濟以及民眾的生活的方式，新北會尊重長官想法作為疫情觀察的決定，至於中秋節的烤肉，新北在公有區中秋節烤肉一律禁止，至於在家庭室內烤肉，市長原則上是不鼓勵、不支持的。

《Yahooo奇摩》6日起就做了一項網路民意調查，以「蘇貞昌建議應『鬆綁防疫』，你的看法是？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為9月16日至20日，截至16日傍晚4時40分為止，共有4百多名網友投票。表示「反對，疫情多變不宜鬆綁」佔67.7%、「同意，適度鬆綁恢復社會活力」佔32.3%。