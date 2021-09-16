西門町二房東不願退押金 租客遭毆半裸驚逃求救

60歲蘇姓男子在西門町峨眉街租屋，再轉租給40歲林姓男子當起二房東，日前因公寓準備改建，蘇、林兩人10日相約研究退款事宜，因蘇不願退還2萬押金爆發衝突，雙方事後互相撂人、打群架、搶皮包，萬華警方循線逮捕滋事的10餘人，各依強盜、妨害秩序及傷害等罪送辦。

警方調查，蘇姓男子轉租峨眉街套房當二房東，每月租金1萬多元，日前接獲原屋主通知，公寓要在10月進行改建，住戶均需遷出，便在10日晚間10時許找來林姓房客，研究退款、搬離。

林當時找來4男2女參與談判，過程中林不滿蘇突然告知要改建，倉促就要他搬走，蘇又堅持租約沒到期，不願退還2萬多元押金，林一方人多勢眾，最後動手打蘇，還搶走他的手機、皮夾，據此逼蘇退還押金。

蘇在混亂時衣服都被扯掉，半裸跑到附近的派出所求救，表示剛才被人圍毆，警方隨即將滋事的林男等7人全數逮捕，並依強盜罪送辦。

林向警方解釋衝突發生原因，搶皮夾跟手機是希望蘇能講理退押金，在警方協助下，雙方約好13日下午9時，再前往西門町派出所和解。

蘇當天找6名友人，林找4名友人，兩方在未進警局前狹路相迎，再度當街大打出手。

警方聽到騷動，立刻在警局外將眾人全部逮捕，訊後再依妨害秩序、傷害，將在場10人移送法辦。