據香港文匯網報導，「湘粵非國際物流平台」首批援非物資15日從湖南株洲北站中車物流專線鐵路裝箱啟運，發往廣州港裝船出海，標誌著首趟「湘粵非鐵海聯運」班列「株洲-南沙港」正式開通，為湖南及周邊省份內陸地區通往非洲搭建起一條便捷高效的國際物流新通道，推動中非深度合作駛入快車道。

該批援非物資1935噸大米共計裝載86個20呎貨櫃，完成海關檢驗檢疫等之後，經鐵路運輸到廣州港黃埔港區，再轉駁船運至南沙港區，預計於9月28日登上中遠海運的海運大船，發往非洲南蘇丹和肯亞，預計10月15日抵達肯亞蒙巴薩港。

廣州港有關負責人表示，新通道首次構建了從湖南及周邊經濟腹地到非洲大陸各國「端到端」的全程物流通道，實現全程提單，一票到底，提供「腹地對腹地」、「門到門」的物流服務。

首期涵蓋非洲11個樞紐海港和20條至非洲內陸的公路和鐵路，進一步提升了對非物流時效、降低了物流成本，湘粵非通道至樞紐口岸的集港成本基本持平，至東非基本港的全程運輸時間可縮短10天；至西非基本港的全程運輸時間可縮短9天，同時全程運輸費用可節省約3％；與公路集港模式相比，湘粵非通道可將頭程物流費用降低近60％。