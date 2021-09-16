號稱是「拍賣史上最高估價的私人藝術收藏」收藏總估價超過6億美元（約台幣166億）的知名藏家，美國地產大亨麥克羅威，因其離婚案而出售的珍藏，日前引起蘇富比、佳士得、富藝斯三大國際拍賣行競相提交計畫書，最終由蘇富比奪得這場私人收藏品上拍，65件拍品陣容星光熠熠。

蘇富比表示，65件藝術拍品將分成兩批上拍，其中34件將於11月15日舉槌，餘下31件待明年5月拍賣，蘇富比環球藝術品部主席兼國際銷售主管 Brooke Lampley指這些藏品「體現藏家對心中所愛的無畏追求與淵博才學。這些匠心傑作不僅反映藝術家獨特美學，更呼應人類的豐富情感與智慧，探討人類生存狀態的複雜性。」

上拍藏品中最受矚目的屬賈柯梅蒂雕塑名作《鼻子》，估價約為6000至8000萬美金（約1.62億至2.16億台幣），堪稱為麥克羅威「整個收藏的格調奠定基礎」。賈柯梅蒂的創作經常思考人的生存境況，甚至因此備受精神折磨，《鼻子》是其代表名作，懸浮在籠子裡的物象形體特異，將超現實主義和非洲雕塑元素結合，展現創作時的存在焦慮，以至人類普遍的存在狀態。

此次上拍的《鼻子》於1949年構思，1964年鑄銅，同一個鑄版的其他作品從未在拍賣場出現過，一面世旋即被多個博物館購藏。

除了賈柯梅蒂的知名雕塑，麥克羅威的藏品還包括安迪．沃荷1962年作的《瑪麗蓮．蓮露九宮格》，為其早期普普風肖像代表作之一，在光亮的金屬背景上連串印上清晰影像，沃荷根據電影《飛瀑怒潮》的宣傳照創作了20幅絲網版畫，其中6幅是將將瑪麗蓮的頭像複製了9次或以上，呈現沃荷對名人崇拜、死亡、災厄等議題的呈現。