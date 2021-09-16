斥資150億韓圜製作、2018年MBC劇本大賽獲獎作品的《黑色太陽》，劇情描述失蹤一年的國情院最強特務韓志赫 (南宮珉 飾)，為了尋找讓自己墜入深淵的內鬼，而又重回組織進而展開一連串的故事。劇組在18日於首爾正式舉辦記者會，導演金成容及南宮珉、朴河宣、金芝恩等三位主演共同出席。

南宮珉從本劇開拍至今，他透露其實自己在20多歲時就開始有在運動健身，平常也都會留意減重保持身材，去年在拍攝《晝與夜》時體重更是只有64公斤，但看過劇本之後，他向劇組提議要把「韓志赫」塑造成大塊頭，從今年1月開始努力練身材，他坦言自己很累，甚至還作過自己在更衣室裡脫了衣服之後發現肌肉都不見了的惡夢而因此嚇醒，生動又逗趣的描述也讓記者會現場笑成一片。

朴河宣飾演徐秀妍。（friDay影音提供）

《黑色太陽》兩位女演員也很吸睛，一位是柳秀榮的星老婆朴河宣，33歲的她在戲外已有4歲的女兒，過往作品中多是溫柔可愛的形象，為了向觀眾展示自己不同的面貌，且因為能和南宮珉合作，所以接演了本劇。另一位女演員，則是模特兒出身，現年27歲的金芝恩，雖然她從2017年才開始參與電視劇、電影的演出，但在拍《黑色太陽》前已與南宮珉有過兩面之緣，一次是共同拍攝電視劇《監獄醫生》，一次則是在廣告拍攝現場。金芝恩表示該劇事件和角色都很有雙重性、兩面性，難以預測、魅力十足。

金芝恩飾演劉在伊。（friDay影音提供）

《黑色太陽》不僅演員表現引人注目，場面逼真程度更是一絕，由於是在韓國國情院的積極支援下製作的，劇組有實際進入國情院內部拍攝，硬體細節都如實呈現，甚至第一、第二集為了呈現出具有真實感的動作場面而直接被韓國分級為「19禁」節目！friDay影音特別為台灣觀眾爭取到了「無刪減」版，原汁原味的年度動作大戲《黑色太陽》，9月18日起每週六、日上午10點獨家更新。