嘉義縣立大埔國中小學雖屬偏鄉學校，但深耕科普教育，校方與人力發展所合作，引進林建明博士科普行動實驗室，讓學生體驗「微觀實驗 裝備實驗室」課程，利用林建明發明的「行動顯微鏡」看見微觀世界。林建明說，大學生都不一定能接觸到顯微科技教育，通常在研究所工程科技領域才可能進行探究，希望發展這一套課程能在小學階段開啟孩子的雙眼，未來與台灣的科技一起進步。

大埔國中小學是所學生人數不到百人的偏鄉中小學，近年來進行里山生態實驗課程，努力發展科普教育，校長林子欽表示，縣府人力發展所見到教師的努力與學生的需要，協助引進林建明博士科普行動實驗室，讓學生體驗「微觀實驗、裝備實驗室」課程，提供孩子全國頂尖的科技與科學學習機會。

林子欽說，現在學校共有4台傳統顯微鏡，是跟其他學校借來的，未來要歸還，今年申請經費自購一台顯微鏡，加上林建明提供的10組行動顯微鏡，未來會是學生上課很好的工具。

人力發展所長郭凱迪表示，課程由林建明博士擔任講師，他在科學領域學術、實務經驗豐富，曾任國立台灣大學博士後研究員、台大奈米機電中心講師，近期也受邀在美國在台協會講課，今天邀他上山指導學生使用，現場學生都大開眼界。

嘉義縣長翁章梁說，許多課程需要透過外部資源帶進偏鄉，在偏鄉裡要請到相關專業的老師上課、分享是很困難的，雖然網路無遠弗屆，能從線上獲得知識，但透過真人在現場互動，卻能達到多種效果，或許經過今天體驗後，未來會有學生對微觀世界產生興趣，進一步深入鑽研。