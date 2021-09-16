台南市政府勞工局送月餅給中華醫事科技大學及嘉南藥理大學的外籍生，為這些學生一解思鄉愁。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局同時進行宣導，讓外籍生課餘工讀時，也注意到相關法令與權益。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局2019年初啟動「新南向訪視關懷服務」，迄今服務逾千名外籍生。適逢中秋佳節，市府關心因新南向政策來台南學習的外籍生，勞工局長王鑫基16日代表市長黃偉哲送月餅給中華醫事科技大學及嘉南藥理大學的外籍生，為這些學生一解思鄉愁。

中華醫事科技大學第1屆新南向春季班學生約60人且將於明年2月畢業，預計60至70％專班學生已找到雇主，將會留在台灣工作。嘉南藥理大學人文暨資訊應用學院資訊管理系國際學生產學合作專班106學年度第1學期的畢業生約73人，其中80％專班學生已留台灣繼續工作；另有5％的專班學生選擇在台繼續進修碩士。

勞工局長王鑫基表示，隨著新南向政策推動，愈來愈多外籍生來到台南，市府走入外籍生就讀學校及實習企業，了解其狀況與需求；今天前往中華醫事科技大學及嘉南藥理大學送月餅傳達中秋祝福，同時進行宣導，讓外籍生課餘工讀時，也注意到相關法令與權益。

王鑫基說，未來勞工局持續推動「新南向訪視關懷服務」，服務更多外籍生、學校、企業，讓外籍生能在府城安心求學與工作。