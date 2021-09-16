嘉義一名退休公務員，平時不抽菸、喝酒、吃檳榔，因近半年右舌部經常反覆潰瘍無癒合跡象，經嘉義長庚醫院耳鼻喉科切片檢查確診為第2期口腔癌，醫生研判，應是患者多年前配置假牙，結果牙齦萎縮導致咬合不整，長久摩擦刺激反覆潰瘍，導致舌部癌性病變。

國健署調查指出，每10個口腔癌病人中，9個有嚼檳榔的習慣，同時吃檳榔、抽菸、喝酒習慣的人，罹患口腔癌機率更是一般人的123倍，然而蛀牙、斷裂尖銳的牙齒與不當的假牙，也是可能導致口腔癌的元兇之一。

嘉義長庚醫院耳鼻喉頭頸外科醫生柯建安表示，發生在口腔部位的惡性腫瘤，如嘴唇、牙齦、舌頭、上顎等都算口腔癌。（嘉義長庚醫院∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉長耳鼻喉頭頸外科醫生柯建安表示，發生在口腔部位的惡性腫瘤，如嘴唇、牙齦、舌頭、上顎等都算口腔癌，其中最好發在兩個部位，一個是舌頭，另一個則是口腔頰黏膜，而除了菸、酒及檳榔等3大致癌因子外，蛀牙、歪的智齒、口腔衛生不佳、拔牙後殘留的牙根或是不適合的假牙等，都可能造成口腔粘膜反覆的刺激與摩擦，導致慢性潰瘍。

柯建安說，起初只是細胞的慢性發炎，時間久了細胞會變性造成纖維化，出現紅斑、白斑、疣狀增生等癌前變化，然後進展至原位癌和侵襲性癌症，因此若口腔出現不正常腫脹、增厚或硬塊、口腔黏膜上出現無痛潰瘍，超過10天以上沒有癒合、口腔在沒有刺激的情況下，如剔牙、刷牙卻出現不明原因出血、口腔有不明原因的疼痛或麻木、黏膜表面有白色或紅色斑塊、說話發音不清、沙啞，或者舌頭活動受限制、頸部摸到異常硬塊等，都可能是口腔癌的徵兆。

柯建安說，口腔癌的治療以手術切除為最主要治療方式，即使整形重建技術的進展，口腔及顏面結構的受損往往伴隨不可逆的功能缺損，治療所帶來的後遺症，如咀嚼、吞嚥、構音的困難、頸部僵硬水腫、顏面缺損、骨壞死等，都對病友都造成巨大的心理壓力。

柯建安除呼籲民眾務必戒菸、酒、檳榔外，也應加強口腔衛生，有配戴假牙者也應定期半年至1年追蹤假牙配戴情形，如出現口腔或頸部腫塊、及兩週以上未癒合的口腔潰瘍，應早期就醫尋求協助及治療。

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