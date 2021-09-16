國立暨南大學土木系呂孟珊博士，發現汙泥中的原料可製成生物分解塑膠，並與楊智其、張育禎、呂曜志、徐顥等人組成TCG TECH團隊，研發友善塑膠，將綠色科技植入改善環境，這項計畫入圍科技部「創新創業激勵計畫 」。

成人每日用水量約250公升，食衣住行產生的汙水有200公升，台灣2300萬人，1個半月就能裝滿1座石門水庫的汙水，2019年一般性汙泥申報量更是高達243.5萬公噸；暨大團隊發現，其中的活性汙泥能萃取出PHAs（生物可分解塑膠），因此萌生發展綠色塑膠的想法。

呂孟珊說，近年廢棄汙泥的清理費，翻倍提升，從1公噸7000元漲到1萬5000元；清運費那麼高，如果能夠自己處理，將提煉的PHA做成可分解的塑膠，供大家使用，不只是商機，還可以保護環境，加上政府政策與民眾環保意識崛起，前進新市場將是未來的趨勢。

TCG TECH在暨大科技學院教授指導下，研究PHAs萃取技術與應用，並參與政府計畫，找出產品盲點、挑戰極限，補足缺乏的市場運作、商業模式等知識，指導教授不只肯定學生的想法，更鼓勵走出校園舒適圈，提供各方資源 。

楊智其指出，暨大的教授總是支持學生的想法，讓他們放心去做，就算失敗了，老師還是會說「下次再努力就好」，猶如一雙溫暖的手，在背後默默支持向前行。

塑膠是造成地球急遽暖化的原因之一，也造成海洋生物如海龜、海豚極大的危害，各國政府都訂定相關環保法令，減少石化製品，不提供免費塑膠袋，生質塑膠儼然成為近年的趨勢。最成功的商業化代表是PLA（玉米塑膠），但在土地、時間成本考量下，直接透過汙泥萃取塑料，將是另一大亮點，歐洲生物塑膠協會更指出，5年間PHAs的產量將會成長超過10倍。