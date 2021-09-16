上週彰化縣北斗鎮公所發放每人500元紓困金，導致其他鄉鎮市民眾也紛紛敲碗，希望自己鄉鎮的公所能夠更近，溪州鄉公所率先喊出普發千元的關懷禮金，但仍需要代表會同意，而曾發出2000元關懷禮金的大村鄉，也預計11月討論，而員林市則會加碼，但市長游振雄說，不會普發現金，會用不同方式讓民眾更有感。

中央五倍券預計在十月發放，所有民眾都期盼地方政府、公所能夠加碼，溪州鄉公所不讓北斗鎮專美於前，預計明天在代表會提案發放1000元的關懷禮金，若是通過將在10月5日起安排發放，消息一出讓溪州鄉民都相當期待。

而曾發出2000元關懷禮金的大村鄉，也預計11月討論，而員林市則會加碼，但市長游振雄說，不會普發現金，會用不同方式讓民眾更有感。(本報資料照片)

溪州鄉長江淑芬表示，登記溪州鄉的人口約有2萬9000人，以目前公庫定存加稅收，預計有3億左右的現金可以支應，在考量地方建設與年度預算後，編列2900萬對公所來說還算可以，但仍要等代表會通過才能發放。

去年大村鄉因為正新創辦人羅結夫婦遺產稅挹注，共編列7500萬元，大村鄉長游盛今天也表示，其他鄉鎮都發了，大村沒有鄉民肯定會失望，因此11月代表會會再提案，討論要發放多少禮金，目前公庫還有13億多，若比照過往2000元的話，必須編列8000萬元左右。

而全台有錢人最多的鄉鎮員林，員林市長游振雄也說，公所會加碼但仍在討論中，同樣11月會討論，但他認為公所不一定會發現金，去年辦汽車摸彩活動，吸引超過2億元的消費，在加碼也希望能再次刺激消費，也透露將發行市民幸福卡，要讓市民與店家都幸福超有感。