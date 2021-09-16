108萬劑莫德納明到貨！中央另釋出30萬劑庫存9/17開打 皆供長者施打第二劑

對於國外青少年接種BNT疫苗後出現心肌炎副作用，香港專家建議施打部位改為大腿注射，且施打一劑即可。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，接種BNT疫苗引發心肌炎發生率其實不高，將蒐集相關研究做為施打政策的參考依據。

國內12-17歲青少年將施打BNT疫苗，副作用問題讓許多家長感到憂心，陳時中表示，很多人聽到心肌炎好像非常嚴重，會聯想到心肌梗塞，但心肌炎、心包膜炎至今沒有致死案例。

醫療應變組副組長羅一鈞則補充，美國先前公佈報告，沒有青少年因為打BNT導致心肌炎要住進加護病房的狀況。香港較早開放青少年打BNT疫苗，最近報告指出，有37位青少年打BNT出現心肌炎或心包膜炎，其中30位打第二劑才有出現心肌炎等相關症狀，平均為15歲，住院5至6天就出院，而發生心肌炎的個案，出院後3個月內要避免劇烈運動。

羅一鈞也說，青少年接種BNT疫苗後引發的心肌炎、心包膜炎，並不像外界認為那麼嚴重、需要裝葉克膜等狀況，但還是會影響主要器官的病症，指揮中心會監控心肌炎發生的背景值以及嚴重程度。

香港大學研究，青少年接種BNT疫苗恐導致心肌炎或心包膜炎，建議港府調整青少年接種方式，施打BNT部位可以改在大腿肌肉，而且只要打一劑，能降低副作用風險。國內免疫學權威、前陽明大學微生物免疫研究所教授張南驥也曾指出，mRNA疫苗打在大腿會比打在手臂上安全。