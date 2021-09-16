行政院文化獎於今（16）日舉行頒獎典禮，由舞蹈家劉鳳學和唸唱藝術家楊秀卿獲獎，劉鳳學因身體不適由子弟兵陳勝美代為領獎，並以「舞蹈的終身志工」，感謝獲獎。楊秀卿在致詞時表示，「以前唸歌是為生活，現在唸歌是為文化。」

楊秀卿表示，從去年開始就一直身體欠安，現在也沒聲音唱歌給大家聽，但是她還是唸了幾句順口溜和台下觀眾分享，並幽默表示，「手邊沒樂器，也真的不知道要怎麼唱，現在也身體不好，沒什麼聲音唱歌，沒想到我這個阿婆這麼老了還可以來到這裡，我覺得自己很好命，希望大家不嫌棄，繼續聽歌。很感恩。」

楊秀卿在2009年被文建會（現文化部）指定為第一屆重要傳統藝術說唱類保存者。她出生於1934年，在4歲時因病延誤就醫而失明，被送往基隆蕭家當養女，在同樣雙眼失明的養女姊姊教導下，苦練學會唸歌藝術，13歲開始在茶館、公園等地走唱。

由於唸歌藝術必須又說又唱，楊秀卿靠著記憶力和即興發揮能力，一人分飾多角，轉換民間歌謠、歌仔戲曲調和南管音樂，說故事說得活靈活現，引人入勝。

陳勝美代表劉鳳學發言表示，「劉鳳學老師說：『我僅僅只是一名舞蹈的終身志工，感謝全體國民對我的支持和肯定，還有厚愛』。」陳勝美也以深深一鞠躬，代替劉鳳學對現場觀眾致上謝意。

劉鳳學1925年出生於中國大陸黑龍江省，1949年戰後來台，以台灣為家，她畢業於英國拉邦舞蹈學院博士，學術與創作兼備，曾任職大學教授、中正文化中心（現兩廳院）主任，作育英才無數，舞作內容涵蓋現代舞蹈、唐朝樂舞、儒家舞蹈和原住民舞蹈等。

此外，她也與時俱進，學會使用電腦，將舞蹈動作、舞譜以電腦記錄下來，成為許多珍貴的史料。