大陸央視新聞16日報導，中共十九大後，上海首個落馬省部級官員——上海市政府前副市長兼公安局長龔道安受賄案，一審16日在河北省唐山市中級人民法院公開審理，檢方指控龔某任警期間涉嫌受賄辦事，歷年來累計賄款折合7343萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣3億2309萬2千多元）龔道安當庭認罪悔罪，審判長宣布擇期宣判。

57歲龔道安1981年9月從警，長期在湖北服務。

2007年12月出任中共咸寧市委常委、政法委書記，兼任咸寧市公安局局長，任內破獲一起重大網路賭博案，涉案金額500億元（人民幣，下同，約合新台幣）、涉案人員10萬人，涉及大陸30個省級行政區，追繳非法所得超過8億元，創下中共建政以來賭博案件多項紀錄。2010年11月調升中央，歷任公安部十二局副局長、局長。

2017年調任上海市公安局長，又升任副市長，2020年落馬前，在8名副市長中排名第6，職責公安、司法、維穩、道路安全等，分管公安局、司法局、監獄管理局。今年2月10日被開除黨籍、公職；3月1日，被大陸最高檢察院以涉嫌受賄罪決定逮捕，指定唐山市人民檢察院偵辦。

唐山市人民檢察院起訴指控：1999年下半年至2020年7月，被告龔道安利用擔任湖北省荊州市公安局副局長，湖北省公安廳刑事偵查總隊重案偵查處處長、經濟犯罪偵查總隊總隊長，湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局局長，公安部技術偵察局副局長、局長，上海市政府黨組成員、副市長、市公安局局長等職務上的便利以及本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受相關人員財物累計約7343萬餘元，提請以受賄罪追究其刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告龔道安及其辯護律師進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見，龔道安進行了最後陳述，並當庭表示認罪、悔罪。

庭審並邀人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾30人旁聽。最後法庭宣布休庭，擇期宣判。