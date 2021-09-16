國軍「漢光37號演習實兵驗證」在9月13日至17日登場，16日模擬共軍在甲南海灘準備登陸進犯，國軍於番仔寮設置M110A2自走砲陣地，並有高塔，驗證部隊防衛戰力。（黃國峰攝）

國軍「漢光37號演習實兵驗證」在9月13日至17日登場，16日模擬共軍在甲南海灘準備登陸進犯，國軍於番仔寮陣地的設置多門M110A2自走砲演練（實際作戰時，砲位分散隱藏）。（黃國峰攝）

國軍「漢光37號演習實兵驗證」在9月13日至17日登場，16日模擬共軍在甲南海灘準備登陸進犯，位於番仔寮陣地的砲兵部隊官兵全程保持旺盛鬥志，以熟練動作操作火砲。（黃國峰攝）

國軍「漢光37號演習實兵驗證」在9月13日至17日登場，16日模擬共軍在甲南海灘準備登陸進犯，位於番仔寮陣地的國軍M110A2自走砲齊射，現場砲聲隆隆，煙霧彌漫，場面震撼。（黃國峰攝）

國軍「漢光37號演習實兵驗證」在9月13日至17日登場，16日模擬共軍在甲南海灘準備登陸進犯，位於番仔寮陣地的國軍M110A2自走砲齊射，現場砲聲隆隆，煙霧彌漫，場面震撼。（黃國峰攝）

國軍「漢光37號演習實兵驗證」在9月13日至17日登場，16日模擬共軍在甲南海灘準備登陸進犯，國軍M110A2自走砲齊射，火力全開，場面震撼。（黃國峰攝）

國軍「漢光37號演習實兵驗證」在9月13日至17日登場，16日模擬共軍在甲南海灘準備登陸進犯，國軍M110A2、M109A2自走砲齊射，擊中海上目標，濺起高高水花。（黃國峰攝）

漢光37號演習16日進入第四天，各作戰區於台灣各區域進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程。

國軍第五作戰區於台中番仔寮陣地及濱海公園實施「聯合反登陸作戰操演」，模擬共軍由海上侵台。

番仔寮陣地及濱海公園計有M110A2自走砲及M109 A2自走砲參與操演，上午10點起展開約40分鐘、共6波砲擊，砲兵部隊官兵全程保持旺盛鬥志，以熟練動作操作火砲，分梯次對海上目標區射擊，頓時砲聲隆隆，精準擊中海上目標。