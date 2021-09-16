漢光37號演習16日進入第四天，各作戰區於台灣各區域進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程。
國軍第五作戰區於台中番仔寮陣地及濱海公園實施「聯合反登陸作戰操演」，模擬共軍由海上侵台。
番仔寮陣地及濱海公園計有M110A2自走砲及M109 A2自走砲參與操演，上午10點起展開約40分鐘、共6波砲擊，砲兵部隊官兵全程保持旺盛鬥志，以熟練動作操作火砲，分梯次對海上目標區射擊，頓時砲聲隆隆，精準擊中海上目標。
漢光37號演習16日進入第四天，各作戰區於台灣各區域進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程。
國軍第五作戰區於台中番仔寮陣地及濱海公園實施「聯合反登陸作戰操演」，模擬共軍由海上侵台。
番仔寮陣地及濱海公園計有M110A2自走砲及M109 A2自走砲參與操演，上午10點起展開約40分鐘、共6波砲擊，砲兵部隊官兵全程保持旺盛鬥志，以熟練動作操作火砲，分梯次對海上目標區射擊，頓時砲聲隆隆，精準擊中海上目標。
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