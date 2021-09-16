針對日前斯洛維尼亞總理指責，中國驅逐立陶宛駐華大使「影響了中歐整體關係」一事，中國外交部發言人趙立堅今天（9月16日）在例行記者會中回應，立陶宛涉台問題的是非曲直十分清楚，責任完全在立方。趙立堅警告，中國不會威脅任何人，也不接受任何人的要脅，不會任由任何人損害中方核心利益。

歐盟輪值主席國斯洛維尼亞總理揚沙13日致函其他成員國領導人，指責中國「驅逐」立陶宛駐華大使等措施影響中歐整體關係，呼籲各國團結予立支持，從而防止中國「威脅」任何一個國家。揚沙並稱，將於10月5日舉行的歐盟領導人非正式晚宴上討論具體措施。

趙立堅表示，他注意到有關報導，並對此表示嚴重關注。

趙立堅表示，他要指出的是，「這件事的根本癥結在於立陶宛政府違背一個中國原則，挑釁並損害中國主權和領土完整。中方針對立方錯誤做出合理正當反應。此事是非曲直十分清楚，與國家大小強弱完全無關。」

趙立堅重申，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同包括歐盟及其成員國在內的國家和組織發展雙邊關係的政治基礎。

趙立堅強調，歐盟承諾並多次重申堅持一個中國政策，理應敦促其成員國改正錯誤，而不應在涉及中國國家主權和領土完整的問題上發出錯誤信號。中國不會威脅任何人，也不接受任何人的要脅，不會任由任何人損害中方核心利益。

趙立堅表示，中方敦促斯洛維尼亞和歐盟方面在涉台問題上採取正確客觀立場，不要借題發揮，給中歐關係製造新的麻煩。

趙立堅表示，「斯方應認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，避免為中斯關係造成不必要的干擾。」