大陸國家衛健委公布，截至9月15日，中國累計接種新冠疫苗21億6142.8萬劑次，完成全程接種的人數為10億1158.4萬人。另據衛健委疾控局副局長雷正龍透露，12-17歲人群已經接種超過1.7億劑次，覆蓋9528.7萬人。60歲以上人群覆蓋超過2億人。中國接種的總劑次和覆蓋人數均居全球首位，人群覆蓋率位居全球前列。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶指出，超過10億人的全程接種為控制新冠疫情的流行奠定了一定的基礎。從個體來說可以防止感染、可以防止發病，更顯著的效果是預防感染後重症和死亡。而從群體上來說，根據以往的經驗，如果接種率高疫苗的作用就更大。

至於新冠病毒的變異，王華慶表示，Delta變種病毒傳染力非常強，保護效力在個別疫苗當中出現了削弱的情況，為建立群體免疫帶來了一定挑戰。因此要加強病毒監測和疾病監測、加強疫苗效果評估，還要不斷完善新冠疫苗的免疫策略，進一步研發更好的疫苗來預防相關的疾病。

他又建議符合接種條件的人群盡快接種，只有更多人群接種了疫苗，它的作用才能夠真正發揮出來。12歲以下的人群也應該納入接種考慮範圍。