台中市政府將於中秋節過後9月23日起，為全市高中職以下（含五專專一至專三）、12 歲以上學生接種BNT疫苗。教育局指出，截至16日止，全市公、私立國高中及五 專學校計130校，已全數完成意願書回收作業，完成率100％，經統計有意接種疫苗的學生比率達94.42％ 。

台中市政府指出，為提升校園防護力，中央特別安排12至17歲以上學生接種COVID-19疫苗，預計10月19日前可為台中市各國、高中學校學生及五專專一至專三學生完成第一劑 COVID-19疫苗接種。

此次疫苗接種不強迫，學生可依照個人需求和意願自由選擇是否接種，經回收意願書後，130校計15萬7245位學生中，有14萬8478位有意願接種疫苗，有 意接種比率達94.42％，其中14萬6257位同意在校集中接種（93.01％）、自行至醫療院所施打計2221人（1.41％）。

市府指出，此次校園COVID-19疫苗接種作業，將全市劃分為42組，每組均有合約醫療院 所至區內各國高中及五專學校，為學生接種疫苗；教育局已請學校務必留意學生接種疫苗後身體狀況，後續幾日的教學活動以靜態活動為主。

市府表示，接種疫苗後學生身體如有不適反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，疫苗假以三天為原則（含接種當日），必要時得延長。學生若選擇不接種疫苗，未來也不用擔心需接受快篩才能進入校園學習，仍可正常到校上課，教育局將持續督導各校落實各項防護措施，維護校園師生健康。