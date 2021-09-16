東山農會出產的咖啡，1公斤從生豆到烘焙完成，必須花上1至2天時間，先以機器挑選、分級後，人工再目測選別等，顆顆成熟又圓潤飽滿。（張毓翎攝）

台南市東山龍眼乾、咖啡產季接連到來，東山區農會每年向農民收購咖啡生豆、龍眼，以機器分級和人工選別，再經後續加工處理，在層層把關下，顆顆大小、品質一致，許多老饕喜歡將這2項產品搭配著吃，直呼「一甜一苦的滋味才是絕配」。

台南東山的地質及海拔適合咖啡生長，產量占全市的90％以上，近年來在台灣的咖啡市場，逐漸打出響亮名號。目前其栽種面積維持51至53公頃，主要分布於高原、南勢及青山里；林姓農民說，今年咖啡豆結果率和去年差不多，產量未受年初乾旱影響。

東山區農會表示，每年透過咖啡節、咖啡評鑑活動，協助東山咖啡提升競爭力，而東山咖啡節今年邁入第14年，這10多年間，農會不斷輔導農民精進咖啡豆處理技術，一開始農民大多採「水洗」處理法，直到今日，他們不論「水洗」或「日曬」、「蜜處理」法都已相當純熟。

東山區農會總幹事余淑琴說，東山9月、10月為龍眼產季，之後緊接著為椪柑、咖啡產季，近年農會推出的濾掛式咖啡，其背後加工作業極為講究，舉例1公斤的咖啡，從生豆到烘焙完成，必須花上1至2天時間，先以機器挑選、分級後，人工再目測選別等，顆顆成熟又圓潤飽滿。余淑琴提到，現在是龍眼乾產季，銷售量未受疫情影響，同仁最近為了趕出貨忙翻天，她更特別分享說，去年底剛發表的龍眼乾禮盒新品，以小包裝出售，可當作零嘴品嘗，搭配咖啡一起吃，一甜一苦最對味，非常熱銷。