一對情侶日前相約到台南關子嶺泡湯過夜，女子小方（化名）因為當天服用精神藥物、陷入昏睡，驚醒發現褲子遭男友阿祥（化名）脫掉，試圖進行性行為，嚇壞立刻大聲喝斥，氣得決定對男友提告性侵，台南地方法院日前判決出爐，將阿祥判刑1年6個月，可上訴。

據了解，小方與阿祥去年8月交往，2人初識當月的30日，相約到關子嶺泡湯過夜，但小方因為有服用精神藥物習慣，容易嗜睡，進入溫泉會館不久就陷入昏睡，沒想到隔天一早7時，發現短褲被阿祥脫下、頭埋在兩腿之間，氣得大罵「你在幹嘛」，阿祥才停止行為，事發後2人沒多久就分手。

小方事後表示，雖然儘管男友對她還不錯，但無法容忍被對方侵犯，而且對男友當時舉動十分震驚，也沒道歉，每當想起都會憂鬱症復發，甚至有想不開的念頭。

阿祥被告後向檢方辯稱，以為小方與他去泡湯過夜，就是同意可以發生性行為，當時因興致來了才會做出衝動的行為，可是小方拒絕他就馬上停手，並沒有性侵意圖，懷疑事後沒再拿錢給小方，對方才會在2個月後對他提告性侵。

合議庭認為，阿祥趁小方意識不清予以侵犯，造成小方身心承受極大痛苦，事後又無悔意，也未取得小方的原諒，考量交往期間對小方的付出，以及一時衝動無法克制犯案，故判刑1年6月，可上訴。

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