「我們已經準備好了！」花蓮縣政府去年辦理中華民國全民運動會，廣獲好評，明年將辦理全民中等學校運動會，眼見賽事將於明年4月中旬展開，縣府教育處積極籌備，並在今天正式替運動會執行委員會揭牌，公布賽會主視覺，更以縣鳥朱鸝當作吉祥物，展現花蓮在地城市活力。

縣長徐榛蔚今在揭牌典禮中，頒發執委會幹部、各工作部組長聘書，同時公布賽會LOGO、標語、吉祥物等。其中，LOGO以太陽的故鄉與城市DNA為理念，將縣徽融合聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素，特別的是，今年揮別以往紅面鴨最為吉祥物，改以縣鳥朱鸝，展現花蓮在地特色之美。

花蓮縣政府明年將辦理全民中等學校運動會，眼見賽事將於明年4月中旬展開，教育處今天正式替運動會執行委員會揭牌，公布賽會主視覺，更以縣鳥朱鸝當作吉祥物，展現花蓮在地城市活力。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

徐榛蔚指出，花蓮是健康樂活的體育大縣，去年爭取成功舉辦全民運，縣府積極改善在地運動基礎建設，符合全國標準，相信這些更新，助於明年的全中運在花蓮。她也強調，全中運是學子晉級國際比賽時重要的前哨戰，對於場館要求必然高於全民運，縣府非常重視。

全中運將於明年4月16至21日在花蓮展開，22項賽事中，射擊與自行車2項賽事場地在外縣市，徐認為，花蓮若要長期推動運動產業，及培育亞運、奧運選手，勢必要有完整賽事場地，讓選手有最安全標準場地訓練，鑑此她也將竭力爭取運動賽事，運用最大能力將場館提升到全國賽事標準，同時優化軟硬體設備與環境，進而推動花蓮運動經濟產業鏈。

由於花蓮曾於2001年、2004年辦理全中運，明年是縣府睽違17年再次辦理，徐也強調，透過充分準備，讓各界看見花蓮豐沛量能，同時也將透過此次全國性賽事，行銷花蓮良品、宣傳花蓮好山好水， 讓來自全國的選手及家長，認識花蓮及感受花蓮熱情樸實的人情味，「花蓮準備好了！」