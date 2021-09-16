台灣指數公司16日公布「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」2021年第3次成分股定期審核結果，成分股納入超豐（2441）等4檔，同時也刪除糧精材（3374）等4檔個股。

台灣全市場半導體精選30指數此次成分股納入超豐、世芯-KY、新唐、同欣電等4檔；成分股刪除精材、敦泰、天鈺、愛普等4檔。成分股納入和刪除之變動自9月16日盤後生效。