全市場半導體精選30指數 成分股4上4下 18:392021/09/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司16日公布「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」2021年第3次成分股定期審核結果，成分股納入超豐（2441）等4檔，同時也刪除糧精材（3374）等4檔個股。 台灣全市場半導體精選30指數此次成分股納入超豐、世芯-KY、新唐、同欣電等4檔；成分股刪除精材、敦泰、天鈺、愛普等4檔。成分股納入和刪除之變動自9月16日盤後生效。 台積電穩步填息 台股早盤站回17400點關卡 中秋宅夯肉 網購e指搞定 #新唐 #天鈺 #同欣電 #超豐 #愛普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運明年比今年好 專家爆錯估2大現況的人會後悔 05:212021/09/16 財經 《集中市場》權王跑不動＋今年新低量 外資轉賣 15:252021/09/16 財經 《類股》升息循環將至 金融指數再創1997年9月新高 10:192021/09/16 財經 《半導體》京鼎Q3營收向上 竹南二廠明年Q1試產 11:102021/09/16 財經 《半導體》10分內搞定 台積填息達陣 10:022021/09/16 財經 沒跟到飆股？專家曝中秋後 這類股準備拉一波 13:232021/09/16 財經 《韓股》科技巨頭齊跌 韓股連4漲止步 12:522021/09/16 財經 出現棄息賣壓 台積電填息路 受考驗 04:102021/09/16 財經要聞 《盤中解析》群龍無首 季線得而復失 11:102021/09/16 財經 《台北股市》半導體庫存修正？ 布局錯殺績優股收穫「耐心財」 13:262021/09/16 財經 台積電填息後翻黑 台股節前量縮至今年最低 失守17300點 13:422021/09/16 財經 財經熱門新聞 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 恒大債務爆僅開端？專家警告這件事發生 陸房企災難來臨 - 財經 人在國外工作念書能領五倍券嗎？經濟部給答案 - 財經 美中對幹再升級 謝金河：3大美系公司遭判死刑 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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