北市從今年1月起至8月止，共發生25件行人交通死亡事故，另受傷達1127件，為減少潛在交通事故肇事因素，並保護行人安全，大安分局除已函請北市交通管制工程處針對信義新生、信義復興、忠孝復興及信義敦化路口行人號誌時向研議調整外，交通組、轄區派出所所長及交通分隊分隊長15日也到現場會勘，共同研擬精進事故防制與維持交通順暢的方案。

警方表示，路口的交通安全，除了駕駛人需時時注意、行人也要刻刻警覺外，警方交通疏導的工作更是責無旁貸。各單位到重要路口辦理現地會勘，除針對交通狀況作意見交流外，並檢視路口相關交通設施有無改進空間外，同時由交通分隊中隊長簡宗瑋示範員警執勤技巧。

警方表示，民眾行經道路時應遵守各項交通規則，將持續取締酒後駕車、闖紅燈、轉彎未依規定及不禮讓行人等重大交通違規，並針對易肇事及壅塞路段加強巡邏與交通疏導整理工作，提醒用路人共同遵守交通規則，以確保用路人行的順暢，提升用路人安全的交通環境。