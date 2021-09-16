鹿港和興青創基地自7月29日試營運以來，獲得熱烈迴響，16日起正式營運，規劃一個半月開幕慶促銷月活動 。（吳敏菁攝）

鹿港和興青創基地自7月29日試營運以來，獲得熱烈迴響，16日起正式營運，規劃一個半月開幕慶促銷月活動 。（吳敏菁攝）

鹿港和興青創基地自7月29日試營運以來，獲得熱烈迴響，16日起正式營運，規劃一個半月開幕慶促銷月活動 。（吳敏菁攝）

鹿港和興青創基地匯集9位青年的創業精神，7月29日試營運以來獲得熱烈迴響，16日起正式營運，規劃開幕促銷月，有打卡按讚送紀念小物、集點滿額送文創品、摸彩券、碼抽抽樂，並有青旅行及手作體驗課程，王惠美推薦，值得拿五倍券花在彰化，為青年加油衝人氣。

縣長王惠美表示，縣府為建立友善的青年創業環境，透過「公益換租」方式，打造和興創意基地，成了鹿港觀光新亮點，這次特別舉辦為期一個半月的開幕促銷月活動，有文創市集、輕旅行與手作體驗課程，並安排精彩表演節目。

王惠美推薦，目前進駐9位青年開店，有與鹿港在地藝師合作的選品店、熱愛海洋生物皮革創作、鰻魚產業文化的推動、致力於再生品設計、發掘傳統技藝的自製手作品、開發季節與節慶手作甜點等，都具品牌獨特性，商品內容充滿青創者巧思，在試營運期間已吸引許多遊客前來造訪，歡迎更多人來趟文青旅行，體驗創「興」生活。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，和興派出所宿舍群修復完成再利用變成青年創業基地，是文化部補助彰化縣政府的亮點計畫，文化部已一改以往凍結式的歷史建築文物保存，改為活化再利用，希望由點、線、面擴散成為區域型的文資保存。

鹿港鎮長許志宏說，青創青年相當用心，每個都有自己的風格，融入在地的歷史人文，打造鹿港新風景，也與丁家古厝、鹿港民俗文物館、龍山寺、福興穀倉、鹿港文武廟等景點，串聯帶狀旅遊路線，形成傳承歷史的文化廊道。