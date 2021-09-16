身為香港四大天王之一的歌神張學友，睽違20年再度現身為2021年香港小姐決賽助陣，一連開唱4金曲聽得台下觀眾如癡如醉，身為TVB副理的曾志偉更感動謝張學友給香港市民一個美好回憶。只是就在一片狂讚聲浪中，44歲香港導演劉翁就大膽在社群網站批評張學友賣弄技巧，惹來大批網友撻伐。

歌神張學友睽違20年再度為港姐決賽現場，當晚表演橋段也創下27.4的高收視，還透露此次願意擔任港姐決賽嘉賓，就是因為老友曾志偉的邀請，「因為志偉說他很難得做這種正經事，你不來支持我嗎？」

未料在張學友演出結束後，44歲知名香港攝影師兼電視導演劉翁，就在社群網站大膽PO文質疑歌神的唱功，「唱到這樣好難受，為什麼不可以正正經經地唱好它？聲音用得太離譜了。」更認為張學友在刻意賣弄技巧，讓聽眾非常難受。

劉翁這篇PO文不意外地惹來大批粉絲出征，認為他根本沒資格批評歌神唱功，「我不知道劉翁是誰」、「你不如問一下這導演有什麼作品」、「質疑神？」、「如果你沒技巧，想賣都沒得賣，一個歌神，唱了幾十年，不斷有新技巧賣弄，現今歌手有本事賣嗎？」而劉翁也因為難敵眾網友砲火，選擇將PO文刪除平息風波。