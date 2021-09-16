藍鵲輪高速船客艙明亮，座椅空間舒適寬敞。（航港局提供／陳祐誠傳真）

金門每年在霧季期間，常因機場能見度低、航班無法起降，也沒有固定船班往返台灣本島，因此造成旅客滯留不便，交通部航港局今表示，藍鵲輪高速客船已通過「布袋－金門」與「台中－金門」2航線試航，未來可投入支援，避免旅客滯留金門。

航港局指出，金門地區因無海運業者經營至台灣本島的固定航線，每年霧季期間因濃霧使得機場能見度降低，導致機場暫時關閉，飛機無法起降，造成旅客滯留。

為維持離島交通不中斷，航港局以公告補償方式由船舶運送業依程序申請執行霧鎖金門機場時的海運疏運作業，目前「台中－金門」航線指定由金門快輪、合富快輪及雲豹輪執行；布袋－金門航線由雲豹輪執行。

藍鵲輪通過試航後，未來可加入「布袋－金門」及「台中－金門」2條航線疏運作業，大幅提升霧鎖金門機場的海運疏運運能。

航港局表示，藍鵲輪總噸位916，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，並具有船體穩定系統，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用「暖通空調」（HVAC）可達5倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳，以提升船艙舒適度。